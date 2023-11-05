«Рома» достигла волевой победы над «Лечче» благодаря голам в дополнительное время
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Сегодня, 5 ноября, завершился матч 11-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу римлян.
На 71-й минуте экс-игрок «Ростова» Понтус Альмквист с передачи Ламека Банды вывел «Лечче» вперёд.
На 90+2-й минуте бывший игрок «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун сделал счёт равным.
На 90+4-й минуте Ромелу Лукаку с паса Пауло Дибалы принёс победу хозяевам.
На данный момент после 11 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Рома» располагается на седьмой строчке с 17 очками. «Лечче» находится на 11-й позиции с 13 баллами.
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- 5 ноября 2023
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