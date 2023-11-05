Радимов: было ощущение, что на поле двое Пруцевых. «Спартак» был даже ближе к победе

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями после матча 14-го тура РПЛ между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Поймал себя на мысли: не кажется, что у «Локомотива» на одного больше. Надо отметить Пруцева, который успевал и там и там. Было ощущение, что на поле двое Пруцевых. «Спартак» был даже ближе к победе. Состав, который определил Абаскаль, — на поле вышли 11 мобильных футболистов. Не было Соболева, который позволяет себе иногда сваливаться на фланг. Не было Денисова, который, по моему мнению, худший из крайних защитников в «Спартаке». Сегодня было 11 бегающих футболистов, они ещё и сплотились после удаления», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».