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Радимов: было ощущение, что на поле двое Пруцевых. «Спартак» был даже ближе к победе

Радимов: было ощущение, что на поле двое Пруцевых. «Спартак» был даже ближе к победе
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями после матча 14-го тура РПЛ между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Поймал себя на мысли: не кажется, что у «Локомотива» на одного больше. Надо отметить Пруцева, который успевал и там и там. Было ощущение, что на поле двое Пруцевых. «Спартак» был даже ближе к победе. Состав, который определил Абаскаль, — на поле вышли 11 мобильных футболистов. Не было Соболева, который позволяет себе иногда сваливаться на фланг. Не было Денисова, который, по моему мнению, худший из крайних защитников в «Спартаке». Сегодня было 11 бегающих футболистов, они ещё и сплотились после удаления», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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