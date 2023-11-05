Зарема Салихова: Пруцев и Зиньковский сделали результат для «Спартака» в матче с «Локо»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом» (1:1).

«Не понимаю, почему не играет Соболев. Ровно как и не понимала, почему Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский – игроки старта. У них один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.