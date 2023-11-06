Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Каждый раз нас хотят потопить ещё глубже». Аспас повалил монитор VAR после матча Ла Лиги

«Каждый раз нас хотят потопить ещё глубже». Аспас повалил монитор VAR после матча Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

«Сельта» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Последние полчаса «Сельта» провела в меньшинстве, но в компенсированное время имела возможность сравнять счёт. Арбитр назначил пенальти в ворота «Севильи», когда Хесус Навас потянул нападающего Йёргена Ларсена за руку в своей штрафной. После просмотра VAR судья отменил пенальти и дал финальный свисток. Покидая пределы поля, капитан «Сельты» Яго Аспас повалил монитор VAR на землю.

В послематчевом комментарии он жёстко раскритиковал судейство: «Я видел то, что видели все. Неделю назад это произошло с нами в Жироне, на этой неделе — то же самое. Кажется, каждый раз, когда мы поднимаем голову, нас хотят потопить ещё глубже.

Учитывая все очки, которые мы потеряли из-за судейства, мы должны быть в Лиге чемпионов. Как можно определять силу захвата уже после свистка? Что вы собираетесь увидеть с помощью VAR — силу захвата, когда видите, что захват очевиден? Мы постараемся продолжать двигаться дальше и, возможно, победим на «Сан-Мамесе», если нам позволят», — цитирует Аспаса AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Захарян провалил первые два месяца в Испании? Вообще-то всё идёт по плану
Захарян провалил первые два месяца в Испании? Вообще-то всё идёт по плану
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android