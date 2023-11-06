«Каждый раз нас хотят потопить ещё глубже». Аспас повалил монитор VAR после матча Ла Лиги

«Сельта» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Последние полчаса «Сельта» провела в меньшинстве, но в компенсированное время имела возможность сравнять счёт. Арбитр назначил пенальти в ворота «Севильи», когда Хесус Навас потянул нападающего Йёргена Ларсена за руку в своей штрафной. После просмотра VAR судья отменил пенальти и дал финальный свисток. Покидая пределы поля, капитан «Сельты» Яго Аспас повалил монитор VAR на землю.

В послематчевом комментарии он жёстко раскритиковал судейство: «Я видел то, что видели все. Неделю назад это произошло с нами в Жироне, на этой неделе — то же самое. Кажется, каждый раз, когда мы поднимаем голову, нас хотят потопить ещё глубже.

Учитывая все очки, которые мы потеряли из-за судейства, мы должны быть в Лиге чемпионов. Как можно определять силу захвата уже после свистка? Что вы собираетесь увидеть с помощью VAR — силу захвата, когда видите, что захват очевиден? Мы постараемся продолжать двигаться дальше и, возможно, победим на «Сан-Мамесе», если нам позволят», — цитирует Аспаса AS.

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