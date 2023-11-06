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Вальверде провёл 150-й матч в чемпионате Испании в футболке «Реала» Мадрид

Полузащитник «Реала Мадрид» Ферерико Вальверде провёл 150 матч в чемпионате Испании за сливочных.

25-летний уругваец достиг этой отметки в матче 12 тура Ла Лиги с «Райо Вальекано». Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 0:0.

Вальверде перешёл в «Реал» из «РМ Кастильи» в июле 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 100 млн.

В 150 матчах в футболке «Реала» Вальверде забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

Вместе с королевским клубом он дважды выиграл чемпионат Испании (2019/2020, 2021/2022), Кубок Испании (2022/2023) и дважды Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022), а также Лигу чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и дважды клубный чемпионат мира (2018, 2023).

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