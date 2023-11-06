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Игрок ЦСКА Давила: нет большего счастья, чем забить и выиграть матч в свой день рождения

Игрок ЦСКА Давила: нет большего счастья, чем забить и выиграть матч в свой день рождения
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Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила прокомментировал победу клуба в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2). Чилийскому форварду 4 ноября исполнилось 26 лет.

«Моя главная радость и счастье, что мы с командой добились победы. Она выводит нас уже в верхнюю часть турнирной таблицы — это самое главное. Но, да, у меня был день рождения, и я смог отметить праздник забитым голом перед уважаемыми болельщиками, перед моей семьёй, которая сегодня приехала меня поддержать. Нет большего счастья, чем забить гол и выиграть матч в такой день», — сказал Давила в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в своём активе команда имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.

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