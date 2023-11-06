Губерниев: «Локо» будет чемпионом, если научится реализовывать хотя бы один момент из пяти

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Спартаком» и «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счётом 1:1.

«Хороший матч «Локомотив» — «Спартак»! Но важно помнить, что играли седьмая и восьмая команды чемпионата! Поэтому у ребят не всё получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может ещё играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, не только запас эмоций. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти — будет всегда чемпионом!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.