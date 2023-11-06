Защитник «Спартака» Чернов: у мастеров, как Артём Дзюба, всегда будут моменты

Футболист «Спартака» Никита Чернов высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе, который забил гол красно-белым в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1)

«Дзюба — хороший форвард. Он должен же когда-то забивать. В целом всё нормально было. Нормально играли на стандартах. Понятно, что у мастеров такого уровня, тем более когда нас меньше на поле, всегда будут моменты. Один Артём реализовал», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне, 5 ноября, «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский, за железнодорожников, игравших в большинстве с 38-й минуты, забил 35-летний Артём Дзюба. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.