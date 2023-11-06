Зиньковский: по игре с «Локо» чувствовалось, что «Спартак» может выиграть и вдесятером

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ничейном результате в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом». Напомним, московское дерби завершилось со счётом 1:1.

«Тяжёлый матч получился из-за красной карточки. Видно было, что мы не тянули время, а играли в футбол. Старались вырывать победу. Когда забили, подумали, что точно можем победить. В перерыве настраивались продолжать играть в ту же схему, только не с двумя, а с одним нападающим. Ждали свои шансы и моменты. Знали, что они будут. Но не удалось их реализовать.

В перерыве ничего не поменяли, кроме одной замены. Я вернулся на левый фланг. Абаскаль сказал играть в тот же футбол, что и до красной карточки, что мы и старались делать.

Хотели выиграть. По игре чувствовалось, что вдесятером можем. Как будто потеряли два очка. Это по ощущениям от игры. Сдутый мяч? Было два раза такое. Не знаю кто сдул мяч и почему он сдулся (смеётся)», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.