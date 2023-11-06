«Зенит» предлагал за правого вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса € 12 млн

Санкт-петербургский «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Ариаса, сообщает Ge Globo.

По информации источника, российский клуб всё ещё продолжает переговоры с «Флуминенсе» о переходе футболиста. Игрок не хотел уходить из-за участия в Кубке Либертадорес.

Также сообщается, что в Ариасе заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм». Скауты этих клубов просматривали игрока во время финала Кубка Либертадорес с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» (2:1).

Действующий контракт колумбийца с клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Ариас провёл 10 матчей.