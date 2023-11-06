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Валерий Кечинов: «Спартак» приобрёл очко в матче с «Локомотивом»

Валерий Кечинов: «Спартак» приобрёл очко в матче с «Локомотивом»
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам игры 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом» (1:1).

«Результат скорее закономерный, хотя «Спартак» приобрёл это очко, потому что половину матча красно-белые играли вдесятером. Надо отдать должное — весь второй тайм «Спартак» не отсиживался в обороне, уповая на контратаки, а забил первым и имел ещё моменты.

В концовке встречи пошла игра атака на атаку, что говорит о хорошем физическом состоянии футболистов «Спартака». У «Локомотива» было создано больше голевых моментов, но там явные проблемы с реализацией. В целом игра была ничейная», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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