Валерий Кечинов: «Спартак» приобрёл очко в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам игры 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом» (1:1).

«Результат скорее закономерный, хотя «Спартак» приобрёл это очко, потому что половину матча красно-белые играли вдесятером. Надо отдать должное — весь второй тайм «Спартак» не отсиживался в обороне, уповая на контратаки, а забил первым и имел ещё моменты.

В концовке встречи пошла игра атака на атаку, что говорит о хорошем физическом состоянии футболистов «Спартака». У «Локомотива» было создано больше голевых моментов, но там явные проблемы с реализацией. В целом игра была ничейная», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.