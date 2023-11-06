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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу в матче с «Пари НН»
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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу армейской команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Пари Нижний Новгород». Напомним, по ходу матча нижегородцы дважды выходили вперёд, но в конечном итоге игра закончилась победой ЦСКА со счётом 3:2. По словам Мойзеса, сработал его переход на позицию левого защитника.

«Матч был очень важный, учитывая ситуацию в таблице. Мы играли при своих болельщиках, должны были побеждать. Провели отличную игру, всех с победой. Встреча началась неудачно, мы быстро пропустили, необходимы были изменения. Я перешёл на позицию левого защитника, после чего удалось забить. Так что план сработал», — сказал Мойзес на видео в клубном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

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