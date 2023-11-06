Мостовой: «Спартак» играл с «Локомотивом» в меньшинстве, но этого никто не заметил

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой похвалил красно-белых за игру в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Спартак» — молодцы! Они играли лучше, чем «Локо». Те, кто не смотрел первый тайм, но смотрел второй, могли подумать, что «Спартак» не играл в меньшинстве. Думаю, результату рады обе команды, потому что обе команды могли забить в концовке. По такой игре могло произойти всё что угодно. «Спартак» играл в меньшинстве, но этого никто не заметил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялся накануне, 5 ноября, и прошёл на «РЖД Арене». В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский, за железнодорожников забил Артём Дзюба.