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Мостовой: «Спартак» играл с «Локомотивом» в меньшинстве, но этого никто не заметил

Мостовой: «Спартак» играл с «Локомотивом» в меньшинстве, но этого никто не заметил
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой похвалил красно-белых за игру в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Спартак» — молодцы! Они играли лучше, чем «Локо». Те, кто не смотрел первый тайм, но смотрел второй, могли подумать, что «Спартак» не играл в меньшинстве. Думаю, результату рады обе команды, потому что обе команды могли забить в концовке. По такой игре могло произойти всё что угодно. «Спартак» играл в меньшинстве, но этого никто не заметил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялся накануне, 5 ноября, и прошёл на «РЖД Арене». В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский, за железнодорожников забил Артём Дзюба.

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