Вахания: в «Зените-2» я был в пятëрке самых старших. Почти ветеран

Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», поделился воспоминаниями о периоде выступлений за дублирующую команду сине-бело-голубых.

«Я был в пятëрке самых старших в тот момент. Почти ветеран. Хотя приходил одним из самых молодых – на три-четыре года младше остальных», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В данный момент ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 13 матчах. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (31), который на два очка опережает действующего чемпиона — «Зенит» (29).