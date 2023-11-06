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Игрок «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение от ЦСКА

Игрок «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение от ЦСКА
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение нижегородской команды от ЦСКА (2:3) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, почему упустили победу. Пропустили очень простые голы. Наверное, поэтому не получилось удержать результат. Во втором тайме ЦСКА перестроился в четыре защитника. Им это помогло, нам — помешало. Можно ли назвать ЦСКА моим любимым соперником? Если бы выиграли, наверное, можно было бы так сказать. А так, хорошая команда. Просто так случилось, что забил в двух матчах на «ВЭБ Арене», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН» расположился на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 20 очков.

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