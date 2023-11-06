Погребняк: второй тайм «Спартак» играл с «Локомотивом» так, будто они в большинстве

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». Московское дерби завершилось со счётом 1:1. «Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты матча, когда красную карточку получил Даниил Хлусевич.

«Не заметил разницы в игре «Спартака» в большинстве и меньшинстве. Второй тайм «Спартак» вообще играл так, будто это они в большинстве. «Локомотив» мог забить, потом Промес мог делать счёт 2:1. В меньшинстве «Спартак» понравился. Они играли дисциплинированно и создавали моменты. Может быть, «Спартак» даже потерял два очка», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.