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Глушаков: «Спартак» в меньшинстве иногда смотрелся лучше «Локомотива»

Глушаков: «Спартак» в меньшинстве иногда смотрелся лучше «Локомотива»
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». Московское дерби завершилось с ничейным счётом 1:1. «Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты матча, когда красную карточку получил Даниил Хлусевич. По мнению Глушакова, исход матча получился закономерным.

«Закономерный исход матча. Игра получилась напряжённой. Понятно, что «Спартаку» было тяжело играть вдесятером, но они довольно неплохо выглядели: организованно в обороне и хорошо на контратаках. У них были хорошие моменты и иногда смотрелись лучше «Локомотива», — сказал Денис Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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