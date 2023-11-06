Виталий Дьяков: «Спартак» проявил характер в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник московского «Динамо» и воспитанник «Локомотива» Виталий Дьяков высказался по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Спартаком» (1:1).

«Первый тайм был вяленьким, моментов не было. Было неинтересно. Думал, что удаление сыграет на пользу для «Локомотива», что будет прессинг и полное давление во втором тайме от них. «Локомотив» же отдал мяч и больше играл вторым номером. Не было явного преимущества. После гола «Спартака» они встрепенулись и побежали в атаку, но потом опять всё успокоилось. Не сказал бы, что у «Локомотива» было преимущество в меньшинстве. Абсолютно равная игра. Ничья — закономерный итог.

С «Факелом» не увидел у «Спартака» никакой самоотдачи, а вчера с «Локомотивом» это было. Они проявили характер, поэтому смогли сыграть вдесятером больше тайма. Могли даже выиграть в конце», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.