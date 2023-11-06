Арриго Сакки — о плохой игре «Милана»: клуб подписал слишком много иностранных игроков

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о причине плохой игры «Милана» в нынешнем сезоне.

«Кто-то думает, что (последние результаты. — Прим. «Чемпионата») — это вина Пиоли? Надеюсь, что нет. Я считаю, что главная ошибка была допущена в начале сезона. Отсюда и пошли все проблемы. Клуб подписал слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за границы, требуется время, чтобы понять наш чемпионат и наши методы. Эти ребята кажутся растерянными, и в результате «Милан» не всегда выглядит как команда.

Я считаю, что освистывание было справедливым, потому что игра ужасна. Проблема в том, что у штаба нет времени, чтобы залезть в головы игрокам и собрать из них коллектив.

Тренеры должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны, прежде чем подписывать новых игроков. Перед тем, чтобы подписать Райкарда, я послал кого-то следить за ним в течение двух недель. Когда он вернулся, я даже спросил его, что он ест и какие у него привычки за пределами поля. Вы должны выбрать человека впереди футболиста», — приводит слова Сакки Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В летнее трансферное окно «Милан» пополнили Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе, Юнус Муса, Рубен Лофтус-Чик, Тейани Рейндерс и Ноа Окафор.