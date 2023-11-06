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«Не променяю ни на что наши берёзки». Игорь Акинфеев — о загранице

«Не променяю ни на что наши берёзки». Игорь Акинфеев — о загранице
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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не мечтал об отъезде за границу.

«Я всю карьеру провёл в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Всё, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по Золотому кольцу», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев, шесть раз Акинфеев становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.

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