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Александр Мостовой: «Краснодару» будет сложно обыграть «Зенит». Многое зависит от Кордобы

Александр Мостовой: «Краснодару» будет сложно обыграть «Зенит». Многое зависит от Кордобы
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Этот матч не будет определяющим в борьбе за чемпионство. Будет хорошая проверка для обеих команд. «Краснодару» будет трудно обыграть «Зенит». Для меня «Зенит» больше фаворит. Очень много зависит от Кордобы. Если защитники «Зенита» закроют Кордобу, то «Краснодару» будет очень тяжело», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» после 14 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит». Между собой команды сыграют 11 ноября на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:30 мск.

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