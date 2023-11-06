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«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Алвес, Миладинович, Макарчук, Юсупов, Кравцов, Заика, Бурмистров, Джорджевич, Крамарич.

«Динамо»: Лещук, Даса, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Смолов, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Сочи» — 2:1 и 2:0.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место в чемпионате. В свою очередь, «Динамо» за аналогичное количество матчей заработало 21 очко и расположилось на седьмой строчке.

Купить билет на матч «Сочи» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

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