«ЭСК? Задолбались туда обращаться». Спортдир «Оренбурга» — о судействе в игре с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, будет ли клуб обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы судей в матче с «Ростовом», в частности по пенальти, который главный арбитр встречи Роман Сафьян не назначил на 18-й минуте за игру рукой защитника «Ростова» Максима Осипенко, а рефери (VAR) не пригласили его изучить повтор.

«Для победы не хватило пенальти, когда игрок «Ростова» из пустых ворот мяч выбивал рукой. Обращение в ЭСК? А что толку обращаться? Подумаем. Уже задолбались туда обращаться — ничего это не меняет», — приводит слова Андреева «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 6 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью 1:1.