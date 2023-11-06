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Аутсайдер Первой лиги «Волгарь» неожиданно разгромил «Торпедо»

Аутсайдер Первой лиги «Волгарь» неожиданно разгромил «Торпедо»
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Сегодня, 6 ноября, в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Торпедо» и астраханский «Волгарь». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Егор Егоров (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу астраханцев.

На 23-й и 35-й минуте форвард «Волгаря» Дмитрий Лесников отметился голами, оформив дубль.

На 90-й минуте нападающий Кирилл Косарев сделал счёт разгромным.

На данный момент после 17 сыгранных матчей во втором по силе дивизионе России «Волгарь» располагается в зоне вылета, на 17-й позиции с 15 очками. «Торпедо» находится на восьмой строчке с 22 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 17-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 3
Волгарь
Астрахань
0:1 Лесников – 23'     0:2 Лесников – 35'     0:3 Косарев – 90'    
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