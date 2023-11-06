Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Файзуллаев стал лучшим игроком ЦСКА в октябре

Файзуллаев стал лучшим игроком ЦСКА в октябре
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим игроком армейцев в октябре.

«Первое место в голосовании болельщиков занял Аббос Файзуллаев, второе – Милан Гайич, третье – Игорь Акинфеев», — сообщает пресс-служба клуба.

Узбекский полузащитник становится лучшим игроком ЦСКА по версии болельщиков уже второй месяц подряд. Ранее лучшим у красно-синих в июле – августе был признан капитан и голкипер команды Игорь Акинфеев.

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом из узбекского «Пахтакора» по информации Transfermarkt за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 13 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.

На данный момент ЦСКА после 14 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагается на третьей строчке с 24 очками.

Материалы по теме
Давила: Файзуллаев — великолепный футболист. Надеюсь, он станет лучше Алексиса Санчеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android