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Давила: Файзуллаев — великолепный футболист. Надеюсь, он станет лучше Алексиса Санчеса

Давила: Файзуллаев — великолепный футболист. Надеюсь, он станет лучше Алексиса Санчеса
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Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила сравнил одноклубника Аббосбека Файзуллаева со своим известным соотечественником Алексисом Санчесом, выступавшим за «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Аббос — новый Алексис Санчес? Я не могу сравнить их. Аббос — великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеюсь, что он продолжит развиваться, а Санчес — игрок другого уровня с учётом его реализовавшейся карьеры. Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», — приводит слова Давилы «РБ Спорт».

20-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора», к ЦСКА узбекский полузащитник присоединился минувшим летом. В девяти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 Аббосбек забил один гол и сделал три результативных передачи.

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