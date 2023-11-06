«КАМАЗ» минимально обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 17-го тура Первой лиги

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 17-го тура Мелбет Первой лиги между командой «КАМАЗ» из Набережных Челнов и хабаровским «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времни. «КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.
В самом начале первого тайма, на 11-й минуте, Павел Горелов открыл счёт в матче, выведя «КАМАЗ» вперёд. Всё оставшееся время встречи «СКА-Хабаровск» пытался отыграться, но так и не смог это осуществить — гол Горелова остался последним в данном матче, «КАМАЗ» одержал победу со счётом 1:0.
После данного матча «КАМАЗ» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 17 встречах. «СКА-Хабаровск» же находится на девятой строчке, имея в своём активе 22 очка за те же 17 игр.
- 6 ноября 2023
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