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Тренер «Рубина» Рахимов — об отсутствии Лисаковича: мест не было в самолёте

Тренер «Рубина» Рахимов — об отсутствии Лисаковича: мест не было в самолёте
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 14-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (1:0) рассказал, почему отсутствовал игрок команды Виталий Лисакович.

«По какой причине не было Лисаковича? Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы.

Почему не прилетел? Мест не было в самолёте.

Между нами что-то происходит? Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда. Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверное, нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, всё у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

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