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Головин стал лидером по числу попаданий в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Головин стал лидером по числу попаданий в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лидером по числу попаданий в сборную тура французской Лиги 1 по версии L'Equipe.

Головин уже в четвёртый раз в нынешнем сезоне вошёл в символическую сборную тура французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe. Ранее россиянин попадал в сборную L'Equipe в 4-м, 5-м и 9-м турах. Никто из игроков Лиги 1 не включался в неё чаще Головина.

В матче 11-го тура с «Брестом» (2:0) Александр отметился голом и результативной передачей, получив от издания оценку 8. Такая же оценка у Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Жереми Бога из «Ниццы» и Мохамеда Байо из «Гавра».

Кроме того, в нынешнем сезоне Александр в десяти сыгранных матчах французской Лиги 1 отметился пятью голами и двумя результативными передачами. По этому показателю Головин занимает второе место в этом сезоне. На первой позиции располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 10 результативных действий.

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