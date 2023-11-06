Главный тренер «Сочи» Александр Точилин был удалён в концовке матча с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин получил красную карточку на 90+4-й минуте и был удалён в концовке матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Точилин, скорее всего, был удалён за претензии в адрес арбитров. Александр был недоволен эпизодом в концовке игры, когда главный арбитр встречи Владислав Безбородов не дал фол на игроке «Сочи», на котором нарушили правила около штрафной площади «Динамо». Напомним, «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», отыгравшись со счёта 3:3.

Сегодня, 6 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», матч закончился со счётом 3:3.

После данного матча «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м, последнем месте чемпионата, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.