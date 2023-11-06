«Иногда нужна шок-терапия». Игрок «Сочи» Дркушич — о вырванной ничьей в матче с «Динамо»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3). Напомним, «Сочи» отыгрался со счёта 1:3, а Дркушич забил третий гол своей команды.

«Камбэк — с 1:3 на 3:3. Мы каждый день на тренировках выкладываемся на 150%, чтобы выйти из этой ситуации. Эта игра показала характер и качество нашей игры. Последние три-четыре игры мы играем очень хорошо, сегодня создали много моментов, идём дальше.

Почему этот характер не включается с самого начала? Иногда нужна шок‑терапия, но мы в первом тайме не играли плохо, у нас были моменты. Игроки «Динамо» три раза пробили по нашим воротам, забили три гола. Надо с первых минут играть так, как во втором тайме», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Фишт» (Сочи). «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», матч закончился со счётом 3:3.