Артета — жертва? Тухель глумится над критиками. ХиТ#161

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Тайм-коды:
00:05 — Привет, регрессия к среднему!
01:58 — «Арсенал» — «Ньюкасл»: извините, говорим о судьях, а не об игре. И обсудили заявление Артеты
29:51 — Мхитарян незаменим, Павар травмирован, а Лаутаро в огне
48:18 — «Боруссия» сама подставилась, а у Кейна 15+5 за 10 туров
56:42 — Тухель одним интервью заткнул всех экспертов
01:06:31 — Лучший матч месяца по эмоциям — финал Кубка Либертадорес
01:24:06 — «Барса» победила, но к команде куча вопросов. А Захарян загрустил в «Сосьедаде»
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Гриша отслеживает самое важное в АПЛ у себя в телеграм-канале.
Кирилл разбирает трудности, с которыми столкнулся Беллингем в матче с «Райо». У трудностей неожиданно есть имя.
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