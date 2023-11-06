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Иранский «Сепахан» разгромил АГМК со счётом 9:0 в матче азиатской ЛЧ

Иранский «Сепахан» разгромил АГМК со счётом 9:0 в матче азиатской ЛЧ
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Сегодня, 6 ноября, в матче 4-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов встречались иранский «Сепахан» и узбекский АГМК. Игра проходила на стадионе «Накш-э-джахан» в Исфахане, Иран. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Матч закончился со счётом 9:0 в пользу иранцев.

На восьмой минуте Фаршад Ахмадзаде открыл счёт в этом матче.

На 59-й минуте Реза Асади удвоил преимущество.

На 60-й минуте Мохаммаджавад Хоссейнежад сделал счёт разгромным.

На 62-й минуте Мохаммад Горбани сделал счёт 4:0.

На 66-й минуте Акрамжон Комилов получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 71-й минуте Рамин Резаян забил очередной мяч хозяев.

На 79-й минуте Исса Але Касир реализовал 11-метровый.

На 82-й минуте Шахрияр Моганлу забил гол иранцев.

на 87-й минуте Исса Але Касир забил с передачи Брайана Дабо.

На 90+3-й минуте Хоссейнежад поставил точку в этой игре.

На данный момент после четырёх сыгранных матчей группового этапа азиатской Лиги чемпионов «Сепахан» находится на второй строчке группы С с семью очками. АГМК располагается на последней, четвёртой позиции без очков.

Лига чемпионов АФК . Группа C. 4-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 21:00 МСК
Сепахан
Исфахан, Иран
Окончен
9 : 0
АГМК
Алмалык, Узбекистан
1:0 Ахмадзаде – 8'     2:0 Асади – 59'     3:0 Hosseinnejad – 60'     4:0 Ghorbani – 62'     5:0 Резаян – 71'     6:0 Ale Kasir – 79'     7:0 Моганлу – 82'     8:0 Ale Kasir – 87'     9:0 Hosseinnejad – 90+3'    
Удаления: нет / Комилов – 66'
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