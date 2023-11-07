Маслов: поезд чемпионской гонки для «Спартака» ушёл? Не думаю о чемпионской гонке в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«По такой игре хорошо, что получилось забрать очко. Играли в меньшинстве, у «Локомотива» было несколько явных моментов. Считаю, что в таком случае одно очко — это хорошо.

Нет ли ощущения, что поезд чемпионской гонки для «Спартака» ушёл? Я не думаю о чемпионской гонке. Мы должны идти от игры к игре и сконцентрироваться на себе, а не думать о том, как выступают другие команды», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 14 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 31 очко за те же 14 игр.