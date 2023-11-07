Экс-тренер «Спартака» Эмери попал в топ-10 современных тренеров по версии FourFourTwo

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери попал в топ-10 современных футбольных тренеров по версии FourFourTwo.
Список топ-20 современных футбольных тренеров по версии FourFourTwo:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
3. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид);
4. Микель Артета («Арсенал»);
5. Томас Тухель («Бавария»);
6. Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»);
7. Хави («Барселона»);
8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);
9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
10. Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид);
11. Хаби Алонсо («Байер»);
12. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);
13. Луис Энрике («ПСЖ»);
14. Абел Феррейра («Палмейрас»);
15. Жозе Моуринью («Рома»);
16. Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»);
17. Арне Слот («Фейеноорд»);
18. Маурисио Почеттино («Челси»);
19. Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»);
20. Симоне Индзаги («Интер»).