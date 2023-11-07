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Экс-тренер «Спартака» Эмери попал в топ-10 современных тренеров по версии FourFourTwo

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери попал в топ-10 современных футбольных тренеров по версии FourFourTwo.

Список топ-20 современных футбольных тренеров по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

3. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид);

4. Микель Артета («Арсенал»);

5. Томас Тухель («Бавария»);

6. Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»);

7. Хави («Барселона»);

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

10. Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид);

11. Хаби Алонсо («Байер»);

12. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

13. Луис Энрике («ПСЖ»);

14. Абел Феррейра («Палмейрас»);

15. Жозе Моуринью («Рома»);

16. Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»);

17. Арне Слот («Фейеноорд»);

18. Маурисио Почеттино («Челси»);

19. Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»);

20. Симоне Индзаги («Интер»).

Полный список топ-50 современных футбольных тренеров.