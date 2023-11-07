Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Шахтёра» и «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Бешикташ», сообщает Digi Sport.

По данным источника, сейчас румынский специалист ведёт переговоры с турецким клубом.

Напомним, 3 ноября Луческу объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» и приостановке карьеры. Специалист возглавлял клуб с 2020 по 2023 год.

В октябре «Бешикташ» отправил в отставку главного тренера Шенола Гюнеша и назначил на этот пост Бурака Йылмаза.

На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 19 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 11 очков. В следующем туре «Бешикташ» встретится с «Истанбулом».

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