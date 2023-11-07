Тюкавин — о матче с «Сочи»: подумали, что матч закончен, при счёте 3:1

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам игры 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:3).

«Наверное, сегодня подумали, что матч уже закончен и выигран, когда было 3:1. Как вы видите, этого не произошло, «Сочи» забил два мяча, а мы не забили ни одного. Когда я забил, был хороший пас от Роберто Фернандеса. Потом уже принял, вторым касанием ударил, удачно, что попал в угол. В какой момент выпустили игру из-под контроля? Наверное, когда пропустили второй гол во втором тайме. Да вроде мы не вышли самоуспокоенными после первого тайма. Понятно, что думали, что сегодня наш матч и игру можно заканчивать. Но этого не произошло. Мы очень расстроились из-за того, что не победили», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

В состоявшемся накануне матче 14-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (3:3). До 62-й минуты игры бело-голубые вели в счёте 3:1.