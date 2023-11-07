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Почеттино: очень многие тренеры хотели получить VAR, а теперь говорят, что это сложно

Почеттино: очень многие тренеры хотели получить VAR, а теперь говорят, что это сложно
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о системе VAR в матчах английской Премьер-лиги.

«Очень многие тренеры хотели получить систему VAR. А теперь, когда она работает против них, они говорят: «Ох, нет, это позор, это так сложно». И я говорю не об Артете, нет, не о нём», — приводит слова Почеттино известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, накануне состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:4). При счёте 2:1 в пользу «Челси» «шпоры» забили гол, играя в меньшинстве, но взятие ворот не было засчитано из-за находившегося в положении вне игры Эрика Дайера. Для «Тоттенхэма» поражение от «Челси» стало первым в этом сезоне АПЛ.

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