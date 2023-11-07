Президент «Сочи» Ротенберг: верю ли, что останемся в РПЛ? Будем смотреть

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о доверии к игрокам команды и главному тренеру Александру Точилину, а также ответил на вопрос, верит ли он, что сочинцы сохранят прописку в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«У нас команда играет, будем смотреть дальше, как будет складываться игра, мы верим в команду. А он (главный тренер «Сочи» Александр Точилин. — Прим. «Чемпионата») член команды. Верю ли, что останемся в Российской Премьер-Лиге? Будем смотреть», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В состоявшемся накануне матче 14-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (3:3). До 62-й минуты игры бело-голубые вели в счёте 3:1. По итогам 14 проведённых встреч «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на пятой строчке.