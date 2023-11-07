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Президент «Сочи» Ротенберг — о матче с «Динамо»: команда проявила боевой дух

Президент «Сочи» Ротенберг — о матче с «Динамо»: команда проявила боевой дух
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что футболисты сочинской команды проявили боевой дух, отыгравшись в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«Когда есть команда, тогда есть игра и победа, когда бьются один за всех и все за одного, тогда получается красивая игра, как только встают, то начинают проваливаться, пропускают голы. Сегодня играли лучше, создали много моментов, сегодня бились. То, что отыгрались с 1:3, говорит о том, что игроки могут показывать характер, волевая команда. Проявили боевой дух, который нужен команде», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В состоявшемся накануне матче 14-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (3:3). До 62-й минуты игры бело-голубые вели в счёте 3:1. По итогам 14 проведённых встреч «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на пятой строчке.

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