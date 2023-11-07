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Лепёхин: если «Краснодар» не обыграет «Зенит», шансы на чемпионство значительно уменьшатся

Лепёхин: если «Краснодар» не обыграет «Зенит», шансы на чемпионство значительно уменьшатся
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

«Зенит» выглядит точно предпочтительнее «Краснодара» в борьбе за первое место до зимнего перерыва. «Зенит» остаётся фаворитом в любой игре и любом соревновании в России. Несмотря на не очень сильный старт и осечки «Зенита» в начале чемпионата, ничего не изменилось.

Матч с «Краснодаром» нельзя назвать решающим за чемпионство, но он очень важный. «Зенит» всё равно обладает психологией победителя — готовы к таким матчам. Но если «Краснодар» обыграет петербуржцев, то у них появится шанс стать чемпионом, если нет — шансы значительно уменьшатся», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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