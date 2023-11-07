ФИФА отклонила иск «Барселоны» с требованием к «Зениту» выплатить бонус за Малкома

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила иск каталонской «Барселоны» с требованием к санкт-петербургскому «Зениту» выплатить бонус за бразильского футболиста Малкома. Об этом сообщает журналист Марсело Бее Селларес в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее «Барселона» потребовала у «Зенита» € 450 тыс. в качестве бонусов за попадание в групповой этап Лиги чемпионов — 2022/2023. Это было прописано в контракте при переходе бразильца в стан петербуржцев из каталонского клуба. Однако сине-бело-голубые не принимали участия в этом турнире из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 петербуржцы стали победителями чемпионата России по футболу, набрав 65 очков после 30 проведённых матчей.

Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» в последнее трансферное окно из «Зенита».

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