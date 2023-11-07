«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Игра начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд на игру.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Нмеча, Забитцер, Ройс, Байно-Гиттенс, Рюэрсон, Фюллькруг, Мален.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ливраменто, Ласселлс, Шер, Лонгстафф, Гимарайнс, Холл, Уиллок, Жоэлинтон, Уилсон.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.