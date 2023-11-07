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Игорь Шалимов разобрал игру между «Локомотивом» и «Спартаком»

Игорь Шалимов разобрал игру между «Локомотивом» и «Спартаком»
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Футбольный тренер Игорь Шалимов проанализировал матч 14-го тура РПЛ между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Не мог поверить в то, что Соболева не будет в составе — да, он отыграл на Кубок в середине недели, но в итоге выбор сделан в пользу восстановившегося Промеса. Промес выглядит хорошо технически, но он теряется в центре атаки, он постоянно уходил влево, и «Спартак» играл без позиции. Слева у красно-белых создавалось численное преимущество — Зиньковский за счёт забеганий Рябчука, который отвлекал защитников, имел момент — но удар был не в дальний, а в ближний угол, в руки вратарю.

Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку». Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату — Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр. Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге «Спартак» много создаёт, но мало забивает — команда забила всего 19 голов — это худший результат в первой шестёрке.

Как «Спартак» пропустил гол? Дуарте подключается, Хлусевич вместо того, чтобы убежать во фланг, чтобы парагваец дал пас метров на 15, идёт в него — в итоге обрез, и пошла быстрая атака «Локо» — Глушенков и Дзюба здорово разыграли на Миранчука. На ровном месте получили красную карточку.

Так и не вышел Денисов. Такое ощущение, что мы можем забыть о футболисте до конца сезона — Абаскаль чехлит игрока, а в итоге на позицию справа выходит во втором тайме Мозес.

Во втором тайме была равная игра, «Локо» просто имел территориальное преимущество, не было финального штурма. А в атаке «Спартаку» соперник позволял многое — получается, удаление сыграло на руку красно-белым, получилась лучшая реабилитация после поражения в Воронеже, команда сыграла на морально-волевых. Но на самом деле — нет стабильности, нет позиционной атаки. По голу «Локо» отмечу Глушенкова, который сначала здорово отдал между двух спартаковцев, а потом вывел на ударную позицию Дзюбу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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