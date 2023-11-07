Игорь Шалимов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Гости одержали победу со счётом 2:0.

«Зенит» играл в четыре защитника и в два форварда, Сантос играл в опорной зоне, а слева вышел Круговой. Всё решило исполнительское мастерство лидеров — Вендел стрелял в штрафную, а Сергеев классно подправил пяткой, а затем во втором голе отмечу пас Клаудиньо. В целом чувствовалось, что «Зенит» дожмёт — только Питер и «Краснодар» умеют так: смотришь матч и понимаешь, что фаворит выиграет, ничего неожиданного не случится», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».