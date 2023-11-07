Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Игорь Шалимов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Комментарии

Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Гости одержали победу со счётом 2:0.

«Зенит» играл в четыре защитника и в два форварда, Сантос играл в опорной зоне, а слева вышел Круговой. Всё решило исполнительское мастерство лидеров — Вендел стрелял в штрафную, а Сергеев классно подправил пяткой, а затем во втором голе отмечу пас Клаудиньо. В целом чувствовалось, что «Зенит» дожмёт — только Питер и «Краснодар» умеют так: смотришь матч и понимаешь, что фаворит выиграет, ничего неожиданного не случится», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Шалимов — о матче ЦСКА — «Пари НН»: просто обалдел от перестановок Федотова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android