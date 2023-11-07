Шалимов — о матче ЦСКА — «Пари НН»: просто обалдел от перестановок Федотова

Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и клубом «Пари Нижний Новгород». Московская команда одержала победу со счётом 3:2. Специалист отметил перестановки, которые провёл главный тренер армейцев Владимир Федотов во втором тайме.

«Вернулся в состав Роша, и заменил он в обороне не Зделара, а Агапова. ЦСКА владел преимуществом, но без обострения, — такое обычно приводит к тому, что команда успокаивается и следует укол соперника.

А во втором тайме я просто обалдел от перестановок, которые сделал Владимир Федотов — ни разу не видел, чтобы он играл в четыре защитника. И тут такой переворот! Убирает Келлвена и Мендеса, а выходят Набабкин и Давила. Гаич идёт на место правого защитника, Мозес становится левым защитником, в центре Набабкин и Роша, Зделара поднимают выше, и тот сразу отдаёт Файзуллаеву, после прострела которого ЦСКА сравнивает. Обляков остаётся на своей позиции, Файзуллаев и Давила на флангах. Я просто открыл рот и обалдел. Тут же ЦСКА забивает два гола. У армейцев точно появился запасной вариант на будущее — причём вариант эффективный.

И, конечно — Файзуллаев, который делает блестящие прострелы», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».