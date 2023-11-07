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«Бавария» всерьёз заинтересована в приобретении полузащитника «Реала Сосьедад»

«Бавария» всерьёз заинтересована в приобретении полузащитника «Реала Сосьедад»
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Руководство «Баварии» проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, лично спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд, а также команда скаутов мюнхенского клуба включили Субименди в список футболистов, которых мюнхенцы попытаются приобрести. Подчёркивается, что действующее трудовое соглашение полузащитника с «Реалом Сосьедад» рассчитано до 2027 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Субименди принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 40 млн.

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