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Игрок «Монако» Головин номинирован на звание лучшего игрока французской Лиги 1 в октябре

Игрок «Монако» Головин номинирован на звание лучшего игрока французской Лиги 1 в октябре
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции по итогам октября.

На награду также претендуют футболисты «Пари Сен-Жермен» — форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

В октябре россиянин принял участие в трёх матчах французской Лиги 1, в которых забил два гола. На счету Мбаппе три гола и одна результативная передача в трёх матчах. 17-летний Заир-Эмери в трёх играх забил один гол и отдал один ассист.

В нынешнем сезоне Александр в 10 сыгранных матчах французской Лиги 1 отметился пятью голами и двумя результативными передачами. По этому показателю Головин занимает второе место в этом сезоне. На первой позиции располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 10 результативных действий.

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