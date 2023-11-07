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«Матч был до первой ошибки». Шалимов — об игре «Краснодар» — «Крылья Советов»

«Матч был до первой ошибки». Шалимов — об игре «Краснодар» — «Крылья Советов»
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Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл на стадионе «ФК Краснодар». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Самара заканчивала матч с двумя опорными — Зотовым и Горшковым, которые являются крайними защитниками. Это говорит о проблемах с составом. Матч был до первой ошибки — Гарре начал обыгрывать, потерял мяч, и пошёл пас на Кордобу. Евгеньев играл по Кордобе правильно, перекрывал середину, но в итоге столкнулись Евгеньев и вратарь, и Кордоба бил уже в пустые ворота», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее Шалимов поделился впечатлениями от матча между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом».

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