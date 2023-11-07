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Гол Сикана принёс «Шахтёру» победу над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов

Гол Сикана принёс «Шахтёру» победу над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов
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Завершилась встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч прошёл на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Шахтёр» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 40-й минуте матча, когда нападающий украинской команды Даниил Сикан отличился с передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в четырёх матчах. «Шахтёр» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных очков. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Сикан – 40'    
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